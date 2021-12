“Il granaio dei sogni” torna e porta tutta la famiglia a teatro con 4 spettacoli

Riparte “Il granaio dei sogni”, la Rassegna Teatrale dedicata a bambine e bambini al Teatro "A. Massari" di San Giovanni in Marignano curata da NATA Teatro in collaborazione con Teatro Europeo Plautino e il Comune di San Giovanni in Marignano.

Quattro spettacoli di generi diversi, dai burattini al teatro d’attore, da godersi insieme a tutta la famiglia.

La rassegna si apre sabato 11 dicembre alle ore 16.00 con lo spettacolo di NATA Teatro “Melina”, una favola tenera e delicata che parla ai bambini delle meraviglie della natura, della paura della crescita e dei cambiamenti, di come la vita sia un continuo divenire e di come anche il destino, per quanto inevitabile, debba essere affrontato, assecondando i nostri sogni e desideri.

Cosa succederebbe se un fiore improvvisamente iniziasse a parlare? Quale sarebbe il suo punto di vista sul mondo e sugli esseri umani? Un bel giorno, un signore al parco legge il giornale tranquillamente seduto su di una panchina, quando una voce proveniente dal ramo di un albero lo chiama: è un piccolo fiore. Inizia così una tenera amicizia dove i due si annusano, si sfiorano, si confrontano e si confessano l’un l’altro; ma poi improvvisamente, il fiore inizia a perdere i petali, a cambiare forma. Si spaventa e teme di essere malato, ma in realtà è solo il principio di una trasformazione, quella a cui il fiore era destinato fin da sempre, ovvero diventare una mela!

Regia di Livio Valenti, con Cinzia Corazzesi ed Andrea Vitali. Musiche di Lorenzo Bachini, scenografie Andrea Vitali, pupazzi Roberta Socci.

Domenica 19 dicembre va in scena la compagnia La combriccola del Lillipuziani con lo spettacolo “Le grandi fughe del mago Houdini”, un movimentato alternarsi di gags, numeri di escapologia ed aneddoti sulla straordinaria vita di Harry Houdini, un tributo al più grande mago di tutti i tempi, l'uomo in grado di ingannare la morte con sfide al limite del possibile, l'indiscusso escapologo per eccellenza.

Siamo in una ambientazione dei primi anni del secolo scorso, periodo di maggior successo per il grande mago, sul palco c'è un imbonitore che vuole ricordarlo e ci racconta della sua mirabolante vita, sfiderà il pubblico a liberarsi dalle manette che utilizzava Harry nei suoi spettacoli mettendo in palio 100 dollari! Si alza tra il pubblico quello che inizialmente ha tutta l'aria di essere un disturbatore qualsiasi, ma riuscendo questo nell'impresa verrà sottoposto dall' imbonitore a sfide sempre più ardue, ripercorreremo in questo modo le maggiori evasioni del grande mago, dalle manette alle catene, passando per la tristemente nota camicia di forza. Il ciarlatano cercherà di ingannarlo in tutti i modi, portando quindi tutto il pubblico, dai più piccoli ai più grandi, a fare letteralmente il tifo per il nostro nuovo escapologo. Con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni, regia Beppe Chirico

Il terzo appuntamento è con “Se pinocchio fosse cappuccetto rosso” di NATA Teatro che va in scena sabato 2 gennaio alle ore 16.00, un omaggio non solo a due classici della narrativa per l’infanzia, ma anche al grande Gianni Rodari, per condividere con i bambini il gusto di una ricetta unica e inconfondibile: quella dell’insalata di fiabe. Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista. Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione. La belva troverà pane per i suoi denti, letteralmente parlando, perché nemmeno lui, per quanto feroce, può avere zanne tanto forti da masticare un burattino di legno. Con Livio Valenti e Cinzia Corazzesi, musiche dal vivo di Lorenzo Bachini, regia Livio Valenti.

La rassegna si chiude domenica 16 gennaio con lo spettacolo della Compagnia I Pupi di Stac “Giovanni senza paura”, di e con Laura Poli, burattini di Carlo Staccioli. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16.00 e il prezzo del biglietto è di 6€. Info e prenotazioni al numero 335 198 0510. Greenpass obbligatorio sopra i 12 anni.