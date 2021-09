Il grande jazz fa tappa a Rimini con Fabrizio Bosso

La star internazionale della tromba Fabrizio Bosso, insieme a un quartetto di musicisti di prim’ordine, sono l’alchimia giusta per una serata consacrata al grande jazz, in programma al Parco degli Artisti di Rimini venerdì 17 settembre alle 21.00. Il cartellone di appuntamenti messo a punto per il polo culturale di via Marecchiese, ideato dall’estate 2021 dall’Associazione Sorridolibero Aps, si incammina verso l’autunno con una vera e propria perla: un ospite d’eccezione come il grande trombettista torinese, in prima linea sul palco con un quartetto di professionisti affermati nel genere e non solo. Tecnica, estro e una grande intesa daranno vita, sul palco del Parco degli Artisti, ad uno spettacolo di altissimo livello artistico, che vedrà coinvolti, insieme a Fabrizio Bosso (alla tromba), Alessandro Fariselli al sax, Fabio Nobile alla batteria, Stefano Senni al contrabbasso e Alessandro Altarocca al pianoforte. Il quartetto, che vanta un legame ormai consolidato con il celebre trombettista, è una formazione soul-jazz i cui componenti hanno collezionato, negli anni, collaborazioni con personaggi del calibro di Paolo Fresu, Nicola Conte, Rosalia De Souza, Flavio Boltro, Mario Biondi, Tullio De Piscopo, John De Leo, Dave Weckl, Trilok Gurtu, solo per citarne alcuni. Prenotazione dei biglietti su Liveticket (prezzi da 10, 15 e 18 € più diritti di prevendita): https://www.liveticket.it/parcodegliartistirimini Per info: 327.8475142; parcodegliartisti@gmail.com.