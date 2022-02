“Il lago dei cigni” e il film “Allons Enfants” al Tiberio

Da giovedì 3 a domenica 6 marzo al Cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione, il film Allons Enfants di Giovanni Loi con Anthony Bajon, Karim Leklou e Leïla Bekhti. Proiezioni ore 21, sabato anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 3 marzo alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5. Léo è un giovane militare appena uscito dal corso di addestramento. Viene assegnato ad una caserma parigina da dove ogni giorno partono missioni di pattuglia e sorveglianza sulle strade della capitale, a difesa di obiettivi sensibili. Il loro compito è aspettare, aspettare un conflitto intangibile in cui nessuno è il nemico o forse tutti lo sono, in cui il pericolo può arrivare da qualsiasi parte e da qualsiasi persona. Oppure non arrivare mai. Ricevuto l’ordine di assicurare che una grande manifestazione antigovernativa non debordi dai limiti assegnati, Léo è risucchiato nel mezzo di una folla furiosa. Quella che doveva essere una giornata come tutte le altre si trasforma in un caos di insoddisfazione, rabbia e paure di una generazione che vuole rivendicare i propri diritti.

Domenica 6 marzo alle ore 16 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma un nuovo appuntamento con la grande danza internazionale con la proiezione, in near-live dal Teatro Bolshoi di Mosca, de Il lago dei cigni, il capolavoro senza tempo su musiche di Ciajkovskij, nella versione coreografata da Yuri Grigorovich, con Olga Smirnova e Jacopo Tissi.

Attirato sulle rive di un lago misterioso dal suo alter ego, il Genio del Male, il principe Sigfrido incontra il cigno Odette e le giura il suo amore. Al castello, le potenziali spose cercano di intrattenere il principe distratto, ma è l’affascinante cigno Odile a minacciare la promessa fatta da Sigfrido a Odette. La leggenda dell’enigmatica donna-cigno ambientata nel capolavoro di Ciajkovskij è la produzione più amata del balletto classico. Il lago dei cigni del Bolshoi Ballet esemplifica la tensione drammatica e la bellezza mozzafiato del movimento con la prima ballerina Olga Smirnova a guidare il cast spettacolare.

Martedì 8 alle ore 21 e mercoledì 9 marzo alle ore 17 e alle ore 21 (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5, il film è presentato in versione originale inglese con sottotitoli in italiano) è in programma, in prima visione, il documentario Watson – il pirata che salva gli oceani di Lesley Chilcott. È la storia del capitano Paul Watson, attivista e co-fondatore di Greenpeace, ma anche pirata che attraversa l’oceano senza paura. Un complesso quadro sull’ambientalismo, adrenalinico e affascinante, che nelle profondità del mare ci costringe a restare con il fiato sospeso.