La fortezza ospita "Il leone del nuovo orizzonte" la personale di Andrea da Montefeltro

Fino al 10 ottobre è possibile ammirare all’interno della fortezza di San Leo la personale dello scultore Andrea da Montefeltro daltitolo "Il leone del nuovo orizzonte". La mostra fa parte del progetto internazionale Arcana Il Leone del Nuovo Orizzonte ed è stato sostenuto dal Comune di San Leo, dalla San Leo 2000 e dai membri di esperti per le arti e la letteratura del Centro per l’Unesco di Firenze. La mostra sarà dedicata ad una ricerca artistica simbolica che, impiega come materiale di esecuzione scultorea la pietra. Nel progetto espositivo, sarà possibile ammirare opere che verranno spostate successivamente in importanti centri istituzionali, internazionali e musei italiani. Lo scultore con all’attivo più di 220 opere e premiato nel 2013 dall’O.N.U con il Premio Internazionale della Pace nell’Arte, presenterà una mostra dal fascino utopico. La Direzione Artistica, vede l’importante firma della studiosa e scrittrice Annalisa Di Maria, conosciuta per le sue importanti ricerche e scoperte sul mondo neoplatonico e dei suoi esponenti. Per comprendere l’arte di Andrea da Montefeltro sostengono i critici, occorre entrare nella sua filosofia di vita, nel suo bisogno di adeguarsi al continuo cambiamento dell’esistenza. Le opere non sono mai descrittive, non copiano la natura, ma esprimono l’intuito di concetti storici e filosofici profondi, resi con ritmi personali, quasi un’opera musicale con note sconosciute, che non segue gli accordi classici, ma trova ugualmente un senso musicale definito, equilibrato e realizzato: non copia ma crea, non segue mode, ma cerca l’essenza delle cose e del pensiero che non si decompone nel tempo, che continua a resistere anche se il mondo cambia. L'arte della Pietra che risveglia le antiche glorie per una renovatio all'insegna della Luce e della Forza. La mostra sarà aperta tutti i giorni tranne il martedì con gli orari di apertura della Fortezza e vedrà la possibilità di avere l’accompagnamento con visita guidata con l’autore su richiesta per gruppi organizzati previo appuntamento.