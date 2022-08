Il liscio intesa come musica di scambio e incontro, a Rimini torna “Balamondo World Music Festival”

Torna il Balamondo World Music Festival, dedicato a Raoul Casadei, con la direzione artistica di Mirko Casadei. Se nelle tappe precedenti sono stati invitati a dialogare con la Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra artisti della scena internazionale, come Toquinho, Danilo Rea, Mairtin O’Connor il programma a Rimini, mette insieme talenti molto interessanti della musica, con tanti artisti provenienti da linguaggi e generazioni differenti. Tutti affascinati dalla musica della tradizione romagnola, dallo straordinario patrimonio culturale che, da Raoul, è passato adesso al figlio Mirko, che lo interpreta con la sua band, sottolineando la capacità del Liscio di essere un laboratorio aperto ai flussi sonori più disparati. Venerdì 2 settembre aprirà le danze Cisco con la Bandabarò con “Non fa paura tour”, il live che sta vedendo per la prima volta insieme in un progetto dal vivo Bandabardò e Cisco e che rappresenta l’evoluzione naturale di un progetto discografico, partito con la pubblicazione lo scorso 20 maggio dell’album “Non fa paura”. Il progetto nasce da una naturale e lontana esigenza di voler dare vita a una collaborazione tra una delle band più longeve del panorama musicale italiano, con oltre 1500 concerti e più di venticinque anni di attività, e la storica voce dei Modena City Ramblers.

Sabato 3 settembre si prosegue con un grande nome del pop italiano, Max Gazzè. Precursore di mode e temi, eccellente performer da palcoscenico, Gazzè ha scelto i grandi spazi all'aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live. In questo spettacolare e collettivo viaggio estivo per l'Italia, Max sarà accompagnato dalla sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso. Dopo aver conquistato le Arene, i teatri e le suggestive location storiche d'Italia senza mai fermarsi, e senza mai fermare la musica, l'artista arriva a Rimini al “Balamondo” dove si sa, può succeder di tutto. E allora perché non aspettarsi un momento di contaminazione tra tutti questi artisti e i suoni del Liscio interpretati da Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra?

La chiusura sarà dedicata alla musica indipendente. A creare la festa i Rumba de Bodas che sono usciti di recente con una cover di “Ciao Mare”. I Rumba de Bodas si sono sentiti veri e propri ambasciatori della Romagna nel mondo e suonano la loro versione di Ciao mare nei più svariati angoli del globo, dalla Scozia alla Corea, dalla Russia all’Albania. “Ciao mareè un pezzo dedicato alla nostra casa e alle nostre radici, un pezzo che trasporta il pubblico dentro le balere della riviera romagnola e che allo stesso tempo, con l’aggiunta di un pizzico di follia Rumba e un po’ di sapore giamaicano, fa scatenare tutti a ritmo di ska”.

Linguaggi diversi, mondi lontani, relazioni possibili, quelle messe in scena dalla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra che, in una lunga estate di concerti partendo da New York fino ad arrivare sul palco del Jova Beach Party, attraverso tantissime tappe lungo la penisola, ha raccontato il segno identitario di una Romagna dove la musica è occasione di incontro, condivisione, relazioni artistiche. Mirko Casadei continua ad immaginare questo suono come uno spazio di ricerca e di sperimentazione, rinnovando il senso del Liscio come musica dove i “mondi collidono”.

Tutte le sere a Rimini dal 2 al 4 Settembre Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra sarà la band resident del festival. Anche in questa edizione verrà omaggiato il grande regista riminese Federico Fellini e celebrato il Re del Liscio Raoul Casadei.