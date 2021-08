“Il maestro che camminava su pezzi di cielo” inaugura il Fellini Museum

Giovedì 19 agosto, in piazza Malatesta a Rimini, verrà inaugurato il Fellini Museum, con lo spettacolo “Il maestro che camminava su pezzi di cielo” realizzato da Monica Maimone e Valerio Festi, fondatori di Festi Group. A partire da giovedì 19 agosto, fino a domenica 22, al calar del sole, con due repliche a distanza di un’ora, per chi si ritroverà in piazza Malatestiana, ora Piazza dei Sogni, tra Castel Sismondo e il Teatro Galli sarà possibile assistere allo spettacolo. Il Fellini Museum rappresenta il punto centrale del nuovo polo culturale della città romagnola che comprende Castel Sismondo, il Palazzo del Fulgor, e piazza Malatesta. Lo spettacolo realizzato per Fellini Museum sarà un racconto per immagini volanti, proiezioni, acqua che si fa materia riflettente, focalizzato su tre elementi del Fellini uomo e regista: l’innocenza, (La Strada e La Dolce Vita); il profumo del peccato, (Roma e la Città delle Donne); il dolore redento dalla Bellezza, (8 e mezzo, Amarcord, La voce dalla Luna). La performance coinvolgerà danzatori aerei, video proiezioni sulla facciata della torre, macchine sceniche volanti e un grande schermo d’acqua a supporto della narrazione dell’intero spettacolo.