Il maestro Pier Narciso Masi sulle note di Beethoven

Ripartono mercoledì 19 agosto i concerti de “Il Borgo della Musica e delle Arti” in collaborazione con Misano Piano Festival. Il concerto del 19 agosto, alle 21.30 vede sul palco del Santuario di Valliano "Santa Maria Succurrente” il Maestro Pier Narciso Masi, uno dei massimi esponenti a livello internazionale della musica da camera con pianoforte, che ravviverà l'ormai lunga tradizione dei “Grandi Artisti al Santuario”.

In programma Beethoven, con la Sonata Op.53 n.21 detta “L'Aurora” e la Sonata Op.57 n.23 detta “Appassionata”. Il concerto è come sempre gratuito: i posti all'interno della Chiesa saranno strettamente contingentati nei limiti imposti dalle normative sicurezza vigenti, così come anche sul piazzale antistante la Chiesa, dove sarà comunque possibile sedersi, ma mantenendo le distanze di sicurezza.