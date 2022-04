“Il medico per forza”, un classico del teatro comico, per la prima volta in italiano

Sabato 9 aprile 2022 gli attori dell’Aller- Retour Théâtre di Parigi saliranno sul palco del Teatro CorTe di Coriano con “Il Medico per forza” tratto da Le Médecin malgré lui di Molière con la regia di Danuta Zarazik. Ad accompagnare gli attori musica e canto dal vivo. Uno spettacolo comico, satirico e attuale sulla condizione della donna e dei lavoratori che si sviluppa attraverso colori, energia, sentimento e dinamica. Ancora una volta Molière trascina in una serie di situazioni grottesche, pittoresche e rocambolesche, in cui il vero e il verosimile si mescolano, creando l’illusione, così come accade nella vita sociale di tutti i giorni.

La trama racconta di Martine che medita una vendetta dalle trame machiavelliche verso suo marito Sganarello. Il quale, a forza di bastonate non può fare altro che auto-convincersi di essere un famoso medico, un grande guaritore dai poteri magici. La sua prima missione sarà guarire Lucinda, figlia del ricco Geronte, affetta da un male bizzarro quanto singolare: “le è venuta a mancare la parola”.

Il classico di Molière, scritto e rappresentato a Parigi per la prima volta nel 1666, rivisitato in versione Commedia dell’Arte, giunge per la prima volta in Italia nella sua traduzione in italiano, dopo 4 anni dalla sua prima (in francese) al Mois Molière di Versailles, nel giugno del 2016, nel suo adattamento dal testo originale di Molière, ad opera dell’attrice e regista Danuta Zarazik e giocato con il brio e la gioia che caratterizza la compagnia teatrale AR.t. Presentato al Festival di Avignone nel 2017 e nel 2018, replicato per 80 volte nei festival di commedia dell’arte e di teatro popolare di Francia, dove, il nostro teatro – il Teatro degli italiani, come lo chiamano i francesi – è stato tutelato, sviluppato e promosso, questa “farsa” in tre atti è stata considerata per anni un’opera minore di Molière, ma in essa si rivela la matrice della drammaturgia all’Italiana. Lo stesso Molière può essere considerato la sintesi di un metodo, e l’indice di un modo di lavorare tipico dei drammaturghi e attori dell’epoca italiani, da sempre fonte per nuove idee teatrali, e nuove soluzioni di messa in scena.

Ingresso: platea intero €15 ridotto € 13, galleria intero € 10 ridotto € 8, ridotto per under 25 over 65 anni

prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano