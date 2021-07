Il meglio di…Francesca Reggiani in scena a Verucchio

Venerdì 9 luglio 2021 (ore 21.30) all’Arena Sagrato della Collegiata di Verucchio in scena lo spettacolo Il meglio di…Francesca Reggiani (quello che le donne non dicono), di Francesca Reggiani, Walter Lupo e Gianluca Giugliarelli. Lo spettacolo affronta un divertente viaggio toccando i temi più disparati in una formula rapida e sincopata. L’oggi, il domani, la giovinezza, la vecchiaia, il rapporto uomo – donna, la gelosia

Uno show che parla tanto delle donne: delle donne che hanno successo, dalla Meloni a Patti Pravo che combatte con gli anni che passano, di quelle donne che chiedono ‘Se non ora quando’ e di quelle che chiedono ‘Per un’ora quanto’. Si affrontano poi la crisi economica, la confusione tra amore, sesso, PIL, sex appeal, Import / Escort. Nel mezzo ci saranno per noi la conduttrice di ‘Ndo l’hai visto Federica Sciarelli e special guest star la grande Maria De Filippi. Tante altre le ospiti a sorpresa che ogni sera intratterranno il pubblico presente, interpretate da una grande trasformista, regina della comicità italiana. Non mancheranno poi le Pubblicità finte marchio di fabbrica dell’autrice che le firma insieme a Linda Brunetta.

ingresso settore A/B € 15 - settore C/D € 12



Attive le prenotazioni telefoniche al numero 320 5769769Prevendita on line su www.liveticket.it/verucchioteatroestate - con possibilità di utilizzare anche i bonus 18app e Carta del Docente - e nei Liveticketpoints di Rimini e Santarcangelo di Romagna.