“Il mio Rembrandt” conclude la stagione dell’arte al Tiberio

Da lunedì 6 a mercoledì 8 giugno al Cinema Tiberio di Rimini è in programma l’ultimo appuntamento della stagione per la rassegna La grande arte al cinema: in programma Il mio Rembrandt di Oeke Hoogendijk.

Il docufilm è ambientato nel mondo degli Antichi Maestri con un mosaico di storie avvincenti in cui la passione sfrenata per i dipinti di Rembrandt porta a sviluppi drammatici e colpi di scena inattesi. Mentre collezionisti d’arte come Eijk e Rose-Marie De Mol van Otterloo, l’americano Thomas Kaplan e lo scozzese Duca di Buccleuch mostrano il legame speciale che hanno con i “loro” Rembrandt, il banchiere Eric de Rothschild mette due Rembrandt in vendita, innescando una dura battaglia politica tra il Rijksmuseum e il Louvre.



La proiezione inizia alle ore 21, mercoledì anche alle ore 17, biglietto intero € 10, ridotto € 9, ridotto Tiberio Club € 8. L’accesso alla sala è consentito solo con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.