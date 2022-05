Il Parco degli Artisti si anima con un concerto evento dedicato a Franco Battiato

Domenica 29 maggio, alle ore 20.00, al Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini, Rimini Classica in collaborazione con Sorrido Libero propone fleurS, concerto evento dedicato a Franco Battiato, ad un anno dalla sua scomparsa. Nel 1999 Franco Battiato pubblicava (primo di tre capitoli) “FLEURs”, un personalissimo viaggio sentimentale composto da grandi canzoni di autori in qualche modo a lui “vicini”. Andrea Amati, il trio EOS con al Violino Aldo Capicchioni, alla Viola Aldo Maria Zangheri e al Violoncello Anselmo Pelliccioni e Stefano Zambardino al pianoforte e fisarmonica, con “fleurS” recuperano l’essenza di quel capolavoro aggiungendo ai brani dei cantautori scelti da Battiato alcune personali rivisitazioni tratte dal repertorio originale del cantautore siciliano.

Un omaggio a Franco Battiato? Non proprio, o più semplicemente non solo: un omaggio a una delle sue tante parti di universo; canzoni del Maestro ma anche canzoni amate dal Maestro o da lui scritte per altri interpreti. Un viaggio musicale per voce, pianoforte e archi, intenso, poetico, un insieme di fiori diversi che compongono solo una parte dello sterminato giardino di uno dei più grandi musicisti e cantautori della storia musicale italiana.

Biglietto non numerato euro 12,00 più diritti di prevendita, ridotto fino a 14 anni euro 8. Prevendita abituale circuito Liveticket, online



Informazioni: riminiclassica@gmail.com