Il Pattinaggio Acsi protagonista a Riccione. Dal 25 Agosto al 07 Settembre si svolgeranno a Riccione i Campionati Nazionali ACSI di Pattinaggio Artistico a rotelle. Oltre 1600 Atleti in rappresentanza di oltre 118 Società provenienti da tutta Italia scenderanno in pista nella spendita cornice del PLAYHALL che ospiterà l’evento. Per l’ACSI un successo senza precedenti che conferma l’enorme crescita ottenuta negli ultimi anni. Grande soddisfazione esce dalle parole del Responsabile Nazionale Settore Pattinaggio Vignoli Fausto nonché il super orgoglio del Presidente Nazionale Dott. Antonino Vito e dal Segretario Carlo Carnevale:

“Quest’anno abbiamo concretizzato tutto il lavoro del nostro team portando a Riccione un gran numero di Atleti. Il sodalizio con il Comune di Riccione è una delle armi vincenti del nostro Campionato; l’Amministrazione Comunale è sempre stata attenta alle esigenze dell’ACSI e la Città e diventata uno dei punti fermi della nostra attività di Pattinaggio, con l’ausilio e la super collaborazione della Società ASD Pattinaggio Artistico Riccione della Presidente Gigliola Mattei ”. Tutte le gare saranno in diretta TV STREAMING con la Regia di Salvatore Ariante sul sito www.acsipattinaggio.it