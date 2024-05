Il pedagogista Francesco Caggio ospite del "Progetto Speciale" al Castello degli Agolanti

Prezzo non disponibile

Cala il sipario su “Progetto (Speciale) Riccione Scuola Beni Naturali, Ambientali, Culturali”, giunto al suo quarantennale, e che quest’anno ha connotato la rassegna finale con il titolo “Scuola e comunità educante… le radici per innovare”: martedì 28 maggio alle ore 16:30 al Castello degli Agolanti, Francesco Caggio, pedagogista, scrittore, formatore ed esperto da tanti anni del "Progetto Speciale", nonché coordinatore scientifico in seguito al Professor De Bartolomeis, amplierà gli orizzonti sul tema con “Divagazioni intorno alla parola creatività”.

Nel corso della conferenza verrà presentato il libro “Il Progetto Speciale: le radici per innovare! Memorie e storie di 40 anni di ricerca”, promosso dall’assessorato Servizi alla persona del Comune di Riccione. L’opera contiene le diverse voci dei tanti protagonisti della grande comunità educante del Progetto: dagli amministratori ai dirigenti del settore, al coordinamento progettuale e pedagogico, alle insegnanti i cui racconti testimoniano lo spessore e il pregio dei preziosi percorsi di ricerca sviluppati negli anni.

La conferenza, pensata per i docenti di tutte le scuole e per gli addetti ai lavori, è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione importante per conoscere e approfondire i temi legati all'educazione e all'insegnamento.

L’edizione 2024 del Progetto “Speciale” è stata realizzata in co-progettazione con la Società cooperativa sociale “Il Gesto”.