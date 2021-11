"Il pianeta che speriamo. Emergenze e sfide ambientali". Incontro con il climatologo Luca Fiorani

Mercoledì 17 novembre alle ore 21 nella Sala Manzoni (via IV Novembre, Rimini, a fianco del Tempio Malatestiano) incontro con Luca Fiorani, fisico e docente all’Università Lumsa, dal titolo “Il pianeta che speriamo, emergenze e sfide ambientali”. L’incontro è organizzato dal Progetto Culturale diocesano, con il climatologo professor Luca Fiorani. Il tema si collega idealmente con la Settimana Sociale dei cattolici di Taranto del mese scorso e la Conferenza sul Clima (COP 26) appena conclusasi. Fiorani, autore di numerosi saggi – l’ultimo dei quali, Happy planet. Guida ai grandi temi dell’ambiente (Città Nuova, 2021) sarà in vendita anche in Sala Manzoni – è stato intervistato da Alessandro Di Bussolo su www.vaticannews.va. L’incontro riminese è libero, aperto a tutti, mostrando il green pass, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento.