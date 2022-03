Il pittore riminese Andrea Carlini apre le porte del suo studio

Sabato 2 e domenica 3 aprile il pittore riminese Andrea Carlini apre il suo studio. È l’occasione per vedere, con ingresso gratuito, le opere dell’artista allievo del professor Francesco Izzo e poi del maestro Davide Frisoni, dal quale Carlini ha appreso negli anni con grande passione come trattare la materia coloristica.

Questo appuntamento tutto riminese con l’artista segue in ordine di tempo l’esposizione delle sue opere alla mostra collettiva “Artisti d’Italia”, curata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi a Palazzo Reale a Monza, di cui Carlini è tra i protagonisti. Le sue opere sono state tanto apprezzate da Sgarbi, che lo ha citato personalmente durante la presentazione della kermesse, definendolo: “Pittore astratto con la capacità graffiante di definire la forma”.

Carlini espone dal 2016 in un susseguirsi di mostre collettive e personali; nel corso degli anni ha affinato la sua tecnica al punto che ogni opera diviene un armonioso spettacolo naturale declinato in continue sperimentazioni. L’uso dei colori e delle spatole dà forma ai sentimenti come espressione dell’astratto.