“Il poeta che vive”, in bibliotecai ncontro dedicato a Tonino Guerra

A dieci anni dalla scomparsa, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna dedica una serata a Tonino Guerra e ai suoi progetti sospesi per la città. L’appuntamento è per giovedì 17 marzo alle ore 20,30 in biblioteca Baldini con la presentazione di un libro, letture e un incontro. “Progetti sospesi: indicazioni per Santarcangelo e altre città e paesi” è il titolo del volume edito da Pazzini nel 2021 che sarà presentato attraverso un dialogo tra Rita Giannini, Lora Guerra e Pier Giorgio Pazzini, con letture a cura di Stefano Stargiotti. A seguire, Pier Angelo Fontana, Remo Vigorelli, Giancarlo Zoffoli e Roberto Garattoni dialogheranno nell’incontro “Piazza Ganganelli: storia di un progetto sospeso divenuto realtà”, mentre a chiusura della serata l’artista Roberto Garattoni donerà due quadri alla città. La serata, promossa da Amministrazione comunale e Fondazione Culture Santarcangelo, è a ingresso libero ma è consigliata la prenotazione (0541/356.299 – biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it). Per partecipare all’evento è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 rafforzata (super green pass) e indossare la mascherina modello Ffp2. Oltre alle iniziative dell’Amministrazione comunale, anche l’Associazione Tonino Guerra ricorderà l’anniversario della nascita e della scomparsa del Maestro, con un calendario di iniziative in programma dal 19 al 21 marzo che sarà svelate mercoledì 16.