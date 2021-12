Il poeta Franceso Gabellini chiude il ciclo di incontri “Il Dialetto a Scuola”

Martedì 7 dicembre, ore 17, al Museo della Città di Rimini Franceso Gabellini, poeta e drammaturgo, chiude il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi “il dialetto a scuola. Ieri, oggi, domani” con la presentazione di Nivère, il suo ultimo libro di poesie in dialetto riccionese, introdotto dalla poetessa e insegnante Francesca Serragnoli.

Il titolo si riferisce ad un particolare tipo di nube, plumbea e carica di neve, bella e allo stesso tempo minacciosa”; come per le nubi, anche la vicenda umana offre aspetti di inquietante e terribile bellezza “I colori più belli per l’occhio/ sono nell’agonia delle foglie” (Par l’òc i culùr piò bel/ i è tl’agònia dal fòie); le parole di tutta una vita, allietano la vecchiaia, ma poi uccidono. E non è la maledizione di un’inquietante profezia, ma è nella natura delle cose, in quel Fato al quale anche gli dei eterni e capricciosi debbono inchinarsi; è il segreto che non svela mai la vecchia che ride, il mistero dell’ultima stanza in fondo al corridoio. Meglio non saperlo, ridere e giocare nel mare, ignari “d’ès ciàp in t’un cugòl” (di essere presi in una rete).

Giunge così al termine il ciclo di incontri Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani, che attraverso le parole di esperti, studiosi, insegnanti e poeti ha sviscerato il tema del rapporto tra scuola e dialetto a partire dalla Riforma Gentile, per arrivare alle esperienze contemporanee e alle proposte per il futuro.



Info e prenotazioni 0541/793851 www.museicomunalirimini.it