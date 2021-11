il poeta, scrittore e regista Franco Arminio chiude la kermesse filosofica misanese

Gran finale, venerdi 26 Novembre, al teatro cinema teatro Astra alle 21, per la kermesse filosofica misanese con il poeta, scrittore e regista Franco Arminio. Nelle sue parole l'essenza della serata che ci proporrà: “Dobbiamo più che mai essere mobili, aprirci all'impensato, scatenare l'immaginazione. E per fare questo la poesia è un buon soccorso e lo è in genere tutto ciò che ci distrae dal contingente. Il mondo non ha bisogno di cambiare la geografia dei suoi poteri ma di una lieta e disperata alleanza tra tutti gli esseri umani per aiutarci a salvare il pianeta dalla febbre altissima che gli è venuta. Noi siamo il coronavirus del pianeta. La poesia è una delle medicine più potenti che abbiano per noi stessi e per il mondo”.

?Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Da anni viaggia e scrive, in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli paesi: è ispiratore e punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna. Ha ideato e porta avanti la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Alian. ?Ingresso gratuito solo su prenotazione online attraverso la piattaforma Eventbrite https://www.eventbrite.it/.../biglietti-franco-arminio.