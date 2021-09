Alla scoperta del potere dei sogni

Sabato 16 e domenica 17 ottobre per scoprire il potere nascosto dei sogni e come accedervi, per diventare consapevoli dei propri sogni come mezzo utile per realizzare i propri reali obiettivi e la propria felicità, non solo come metafora dei nostri desideri. Due giorni nella bellissima location dell'Oxyen Lifestyle Hotel di Rimini per comprendere la realtà che stai vivendo da un nuovo punto di vista: attraverso i sogni e la sincronicità scoprirai come il "potere dei sogni" possa aiutarti a riconoscere e ad ascoltare il tuo oracolo personale, ad esplorare il tuo potenziale e ad ottenere il meglio nelle situazioni della vita. Claudio Boccia, counselor, mental coach e psicologo, presidente ASPIC di Bari e ideatore della tecnica Imago Situazionale®, ti accompagnerà in un viaggio di auto-conoscenza integrando metodologie avanzate della psicologia quantistica con tecniche rituali sciamaniche. Attraverso il tradizionale battito del tamburo sciamanico, la mente potrà entrare nel cosiddetto "stato theta" consentendoti di accedere al "sogno lucido". Il metodo utilizzato per condurre l'esperienza è l'Imago Active Dreamwork che unisce la tecnica dell'Imago Situazionale® all'Active Dreaming®. Sul nostro magazine trovi un articolo di approfondimento di questo metodo di Coaching Quantistico®. Silvia Santucci, educatrice dell'età evolutiva, insegnante di yoga e founder di Kid Lights e del progetto Lilayoga Silvia, ti guiderà in due pratiche di Raja Yoga sul sogno. Attraverso una pratica yogica dolce, potrai ritrovare la connessione a un ascolto interiore: in contatto con il respiro, in contatto con sé e in contatto con i sogni. Creare spazio nel corpo attraverso gli allungamenti, stare all'interno di questi nuovi spazi sperimentando nel corpo nuovi flussi di respiro, ti porterà a creare spazio anche nella mente. Le antiche tecniche di Raja Yoga in cui sarai guidato, ti consentiranno di lasciare andare paure, limiti e giudizi per portarti al centro di te. Attraverso il pranayama potrai sperimentare la pulizia della mente e la calma, che ti accompagneranno nella formulazione del tuo intento: il sankalpa, che a sua volta ti affiancherà nella concretizzazione de tuo sogno.

