Il professor Angelo Chiaretti racconta "Dante Alighieri primo turista in Romagna"

Nell’ambito della mostra di pittura e scultura L’estate dell’arte in Villa Franceschi. L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante, giovedì 15 luglio ore 21 a Villa Franceschi si terrà la conversazione del professor Angelo Chiaretti, presidente del Centro di studi danteschi San Gregorio in Conca, su Dante Alighieri primo turista in Romagna.

Un racconto appassionante e insolito arricchito da aneddoti e riferimenti a luoghi e personaggi romagnoli citati nella Divina Commedia: dai Malatesta ai principi di Carpegna, da Guido da Montefeltro alla famosa vicenda di Paolo e Francesca.

L’artista Teresio Troll lo accompagnerà con la lettura di alcuni brani scelti della Divina Commedia. Durante la serata il giardino della villa si animerà anche con i pittori dello storico gruppo I Giovedì dell’arte che, seduti ai cavalletti, ricopriranno le loro tele con abili pennellate. L’evento è a ingresso libero.

Fino all’8 agosto, dal giovedì al sabato dalle 20:30 alle 23:30, nelle sale di Villa Franceschi sarà possibile visitare la mostra di pittura e scultura che le associazioni artistiche riccionesi hanno realizzato quale omaggio a Dante in occasione delle celebrazioni che si tengono quest’anno per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Un progetto artistico corale, a cura dell’associazione SCultura, Centro Arti Figurative e del gruppo I Giovedì dell’arte, che propone una serie di opere ispirate alle atmosfere e ai personaggi più significativi della Divina Commedia. Le performance artistiche, tenute dalle associazioni, proseguono tutte le sere dal giovedì al sabato, dalle 20:30 alle 23:30. Ogni giovedì saranno presenti i pittori del gruppo I Giovedì dell’Arte. Ogni venerdì e sabato, toccherà agli scultori e ai pittori dell’associazione SCultura Riccione e del Centro Arti Figurative, creare in diretta le loro opere.