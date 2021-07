Il professor Franco Cardini guida d'eccezione attraverso la Cattolica medievale

Una sinergia si è creata tra Antico/Presente. Festival del mondo antico di Rimini, in questa ventitreesima edizione dedicato al tema "Attraversare ponti" in occasione della ricorrenza dei 2000 anni del ponte di Tiberio, e Cattolica 1271/2021, con il ricco calendario di incontri costruito dalla Città di Cattolica per celebrare i 750 anni dalla fondazione della città. A sancire questo ponte tra le due manifestazioni sarà la partecipazione del professore Franco Cardini, impegnato domenica 25 luglio, ore 21.30, alla Piazza sull’Acqua a Rimini in una conferenza dal titolo "Cartoline da Rimini" con Maria Giuseppina Muzzarelli, introdotta e moderata da Elisa Tosi Brandi. Lunedì 26 luglio, a partire dalle ore 10, Franco Cardini sarà, invece, guida d'eccezione di una visita per i luoghi e le forme del viaggio e del pellegrinaggio medievale a Cattolica. Partenza dal Museo della Regina di Cattolica in Via Pascoli 23. Visita gratuita con prenotazione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria telefonando al 0541 966577 / 775 o scrivendo a museo@cattolica.net I visitatori saranno condotti dalla guida d'eccezione di Franco Cardini sulle orme di pellegrini, viaggiatori e viandanti, con un itinerario dedicato al borgo storico di Cattolica, ai luoghi di sosta degli antichi camminatori, agli edifici pubblici e privati che nei secoli hanno rappresentato un riferimento per la vita della comunità.