I Tafuzzy Days tornano con la diciottesima edizione

Ha luogo a Riccione, presso il Castello degli Agolanti, dal 20 al 22 agosto il festival di musica indipendente "Tafuzzy Days 2020".

Il festival di cultura, musica, arte e produzione indipendente, alla 18^ edizione, nasce dall'idea di un gruppo di amici che quasi venti anni ha dato vita a un collettivo, un’etichetta e poi il festival.

Il 2020 ha portato con la pandemia globale fortissime perdite economiche per locali, associazioni ed eventi musicali. Soprattutto ha bloccato molte opportunità di organizzare festival di piccola e media grandezza. Il bisogno di rivedersi, di tornare a suonare dal vivo e condividere queste passioni – in sicurezza –ha spinto a trovare la migliore soluzione per permettere che si realizzi l’edizione del festival Tafuzzy Days anche quest’anno.

Si alterneranno sul palco oltre seiband e progetti musicali, tra qui Sibode DJ,Teo Wise, In.versioneClotinsky, Soria, Valeria Sturba e X-Mary. Durante la serata conclusiva un momento insieme aPesaro Film Festival con la proiezione in diretta del concertone live che aprirà la 56a edizione della Mostra del nuovo cinemaa Pesaro, in onore di Mirko Bertuccioli (aka Zagor Camillas), membro de I Camillas e scomparso prematuramente la scorsa primavera.

Il programma

20 agosto

Sibode Dj (arte del vivere, Romagna/Africa)

Teo Wise (tutto pop, Germania)

In.versioneClotinsky (pop irradiofonico, Italia)

21 agosto

Soria (indie-rock, Soria)

Valeria Sturba (Multimagie, Bologna)

X-Mary (Pop-hardcore, San Colombano)

22 agosto

Luccichini dappertutto. Diretta live del concertone per Mirko Bertuccioli dalla 56° Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (Pesaro Film Festival). Con interventi dal vivo degli ospiti FADI, Zona MC e Setti.