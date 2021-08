"Il racconto di Antonia" all’Arena della Regina

Martedì 3 Agosto 2021, ore 21.15 all’Arena della Regina (Piazza della Repubblica) a Cattolica sarà presentato “Il racconto di Antonia” il film di Maria Simona De Sanctis e Gianluca Melappioni, rientrante nel progetto "Coscenza storica e sociale attraverso l'arte cinematografica" realizzato con le classi terze della scuola secondaria di primo grado "Emilio Filippini" dell'Istituto Comprensivo di Cattolica. Il lungometraggio “Il racconto di Antonia” è realizzato sotto la direzione della regista Maria Simona De Sanctis, che ne ha curato anche la scrittura e la sceneggiatura, e di Gianluca Melappioni, autore di video e cortometraggi, legati tra loro da anni di collaborazioni. Al film hanno partecipato sei classi, per un totale di circa 80 attori e svariate decine di collaboratori. La proiezione è sostenuta dall'Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione la logistica, ed inserito l’appuntamento nel vasto programma della manifestazioni per il 750esimo compleanno della città.

Il film, liberamente tratto da “La masseria delle allodole” di Antonia Arslan, è ambientato nel 1915 in Anatolia, nel periodo in cui avvenne il genocidio degli armeni ad opera dei Giovani Turchi. Le vicende narrate sono il ricordo della piccola Antonia, che decide di scrivere un libro sui racconti del vecchio nonno armeno, lontano dalla terra d'origine.