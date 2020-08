Il Reparto Prototipi in scena con lo spettacolo "Tudù"

Sabato 22 agosto, ore 21.00, alla Ghiacciaia di Montescudo il Reparto Prototipi porta in scena lo spettacolo "Tudù". La regista Paola Doghieri guida gli attori Cristiana Miscione, Aldo Saporetti, Heidi Pulfer, Simona Matteini, Barbara Gianessi, Tommaso Fantini, Claudia Rachieru.

Uno dei presupposti di questa storia è che i personaggi creati da un autore continuino a vivere, indipendentemente da lui. Un gruppo di attori d’avanspettacolo arriva in un teatro di provincia per mettere in scena “Tù dù –tù dù… tout doucement” il loro spettacolo. Non sanno che nel teatro si aggira il fantasma di Charles Perrault, l’autore delle favole più conosciute da grandi e bambini. Il fantasma è perseguitato dai personaggi delle sue stesse storie, personaggi che non hanno avuto possibilità di replica e che non hanno potuto raccontare la loro versione dei fatti. Charles Parrault non troverà pace fino a quando questi non potranno dare voce alla loro versione dei fatti. Il fantasma vuole utilizzare il corpo degli attori in scena per far rivivere i suoi personaggi. Ci sono versioni differenti. Uno sguardo nuovo.

Ingresso libero.