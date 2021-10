Il Salone Snaporaz ospita la sonorizzazione dal vivo del film Inferno

Continuano gli appuntamenti di Biglia, il circuito che vede la partecipazione del Salone Snaporaz al progetto che Ater ha dedicato alla musica dal vivo. Dopo gli appuntamenti nei live club, l'evento si svolgerà in uno spazio teatrale: giovedì 28 ottobre la sala cattolichina ospiterà la sonorizzazione dal vivo del film “Inferno” del 1911, il primo film italiano a cinque bobine, primo ad essere iscritto nel pubblico registro delle opere protette e primo film europeo per impegno letterario e artistico.



Estetica "bizarre" e genuina ferocia saranno dunque gli ingredienti con cui gli OvO rendono omaggio al più grande poema di tutti i tempi, riportandolo in teatro. L'approccio filologico del film ha permesso al duo di descrivere un'ambientazione per ogni girone rappresentato, usando sia i tradizionali strumenti rock degli OvO che l'elettronica. Tutta la musica è scritta ad hoc per il film, e infatti il gruppo performa dando le spalle al pubblico e guardando il film, come faceva l'orchestra (o il pianista) nel 1911. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15, l’ingresso è gratuito. È obbligatorio esibire il green pass o l’esito negativo al virus Sars-CoV-2 di un test molecolare o antigenico rapido effettuato entro le 48 ore precedenti. È fatto divieto di ingresso agli spettatori con temperatura corporea pari e/o superiore a 37,5° C.