Il tango argentino arriva a Bellaria Igea Marina

Dal 16 al 18 luglio a Bellaria Igea Marina si svolgerà l’undicesimo European Tango Cup & Festival 2021 Metropolitan tango Italia 2021.

In un unico weekend, i tangueri che raggiungeranno la città, avranno la possibilità di partecipare a due appuntamenti di grande prestigio: I Metropolitani Nazionali, ovvero la competizione a carattere Nazionale, che vede ben 4 categorie in pista (Tango de Pista Open, Tango de Pista Amatori, Vals e Milonga), che rappresentano tutti i ritmi della musica del Tango, il Tango, il Vals e la Milonga e che segue strettamente il Regolamento Ufficiale dei Campionati Metropolitani di Buenos Aires; a seguire si svolgerà l’undicesima edizione della European Tango Cup, il Preliminare Ufficiale dei Mondiali di Buenos Aires per l’Europa, che vedrà in pista le 2 categorie ufficiali dei Mondiali, ovvero il Tango de Pista e il Tango Escenario e i vincitori si qualificheranno direttamente per le Finali dei Mondiali Argentini, rappresentando l’Europa, che abitualmente si svolgono ogni anno, nel mese di agosto. Grazie al consolidato successo delle 10 edizioni precedenti e alla preziosa collaborazione con la Regione Emilia Romagna, che ospita la manifestazione da 5 anni e il Comune di Bellaria Igea Marina, già protagonista del grande successo dell’ultima edizione del 2019, Barbara Cicero, con la Metro Tango SSD, ha rinnovato anche quest’anno l’incarico personale esclusivo con il Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires per l’organizzazione sul territorio italiano di questa manifestazione internazionale che anticipa i Mondiali di Buenos Aires giunta alla 11° edizione. La European Tango Cup & i Metropolitani Italiani saranno quindi ospitati dal 16 al 18 luglio nel prestigioso Palacongressi di Bellaria Igea Marina. La voglia di tornare a ballare si respira ormai ovunque e siamo certi che questa sarà l’occasione giusta per riunire in 3 giornate pienissime di attività i ballerini più appassionati di tutta la penisola e di tutto il continente europeo, toccando come sempre livelli artistici altissimi.

Al Palecongressi, per questa edizione, che non potrà contare sui grandi Maestri residenti in Argentina, che non potranno espatriare per questa occasione, si riuniranno tutti i massimi esponenti di questa bellissima Arte, che abbiamo l’onore e la fortuna di ospitare nel nostro paese, come Marcela Guevara, Angel Fabian Coria, Natalia Lavandeira e Roberto Reis, Lucas Galera, che saranno i giurati che assegneranno il titolo di Campioni Europei 2021 alle coppie di competitori. A questi illustri nomi si aggiungono anche quelli di grandi Maestri e Campioni Italiani e Argentini, quali Aoniken Quiroga, Tamara Bisceglie, Victoria Fuentes, Alessandra Moro e Bruno Daniel Ciarfella, Alice Gaini e Andrea Bassi, Paola Pinessi e Alberto Bersini, che decreteranno I Campioni Metropolitani Nazionali. Molti saranno gli appassionati di Tango che arriveranno a Bellaria Igea Marina in questo weekend, visto che il rinnovato appuntamento è anche un’occasione unica, sia per i partecipanti che per il pubblico, per ritrovarsi finalmente nei nostri tanto desiderati abbracci e per condividere nuovamente tutte quelle emozioni che ci scaldano il cuore, ritrovando importanti momenti di confronto artistico e di conoscenza della grande arte e passione del Tango, da sempre molto di più di una semplice disciplina artistica, fatta di cultura, tradizione o passione. Come di consueto, infatti, il Festival, oltre ad ospitare le ambite competizioni, propone seminari e “charlas” tematiche legate alla Cultura del Tango, per approfondirne ogni dettaglio della storica tradizione; verranno proposte pratiche per i competitori, per mantenersi in allenamento per le gare e dare il meglio di se’ in pista. E qualora le regolamentazioni vigenti lo consentiranno, sarebbe un bellissimo sogno, a fine giornata, poterci ritrovare in pista per una bellissima Milonga, in perfetto stile Buenos Aires! Una mostra mercato dal titolo “Tango e dintorni: prodotti d’eccellenza”, che presenta designer e stilisti di accessori per il tango provenienti da tutto il mondo, competerà l’atmosfera tanguera della manifestazione. Il programma sul sito ufficiale della manifestazione https://www.metrotangossd.com/