Il topo giornalista Geronimo Stilton presenta "Il mio amico Dante" 

??Geronimo Stilton, il topo giornalista nato da un’idea di Elisabetta Dami, sarà protagonista sabato 18 settembre 2021 a Le Befane Shopping Centre di Rimini di un viaggio stratopico tra le pagine dell'Inferno dantesco. Una giornata speciale, in occasione dei 700 anni della morte del poeta, dedicata al libro "Il mio amico Dante" di Geronimo Stilton, edito da Edizioni Piemme-Mondadori Libri. I piccoli e grandi lettori potranno incontrare Geronimo Stilton in pelliccia e baffi già dal mattino, per scattare foto ricordo e farsi autografare i loro libri preferiti. Oltre che per dialogare con lui proprio su Dante Alighieri e la Divina Commedia. Ma cosa ci fanno insieme Geronimo Stilton e Dante Alighieri? Il mistero è presto svelato! Come racconta nel libro, infatti, Geronimo parte per Firenze per partecipare alle celebrazioni del Dantedì, ovvero il giorno dedicato al Sommo Poeta. Durante il volo aereo da Topazia, però, si addormenta e inizia a sognare, ritrovandosi alle porte dell'Inferno accolto proprio da Dante in persona. Poco oltre, Virgilio, guida esperta dei luoghi della Commedia, sta per iniziare la pausa pranzo. Da quando sono cominciate le celebrazioni dantesche, infatti, il numero di visitatori è aumentato a dismisura e lui non ne può più! Per fortuna Dante convince Virgilio a rimettersi al lavoro per accompagnare Geronimo a vedere almeno le 'attrazioni' principali. Inizia da qui il viaggio nel mondo dantesco di Geronimo Stilton… e di tutti i bambini che vorranno partecipare all'iniziativa de Le Befane.??In omaggio, per tutti i partecipanti fino a esaurimento scorte, le classiche 'orecchie da topini' e il libro “Il Mio amico Dante”. L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Per accedere nell'area dai 12 anni in su sarà necessario esibire un Green Pass in corso di validità. Per informazioni 0541/387995

