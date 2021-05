Il tour di Gigi D’Alessio fa tappa in riviera

Il 14 agosto Gigi D'alessio sarà in concerto, Mani e voce, all’Arena della regina di Cattolica. Il concerto rientra nel tour che tocca diverse città. Ad aprire il tour Mani e Voci sarà il 9 luglio il concerto a Roma, per poi proseguire a Vigevano, Nichelino, Caserta e arrivare il 14 agosto a Cattolica. I biglietti sono in vendita su ticketone. Per info: www.friendsandpartners.it