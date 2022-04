Il trio acoustic folk Miami & the Groovers in concerto a Bellaria

Domenica 24 aprile alle ore 19 tornano in trio acoustic folk Miami & the Groovers, sul prestigioso palco del Pjazza di Bellaria, locale che ha dato i natali artistici ad un musicista come Vinicio Capossela. Lorenzo Semprini (voce, armonica, chitarra), Alessio Raffaelli (piano, fisarmonica) coadiuvati da un ospite speciale come Elisa Semprini (violino e voce) daranno vita ad un concerto a tinte folk, rock tra brani originale e rivisitazioni di Lou Reed, Bob Dylan, Lumineers, Damien Rice, Bruce Springsteen e ci sarà anche spazio per qualche brano autografo in italiano dall'album solista di Lorenzo Semprini, "44", uscito lo scorso ottobre.