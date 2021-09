Nuovo appuntamento con il ciclo dedicato alle musiche da camera della 72esima Sagra Musicale Malatestiana. Mercoledì 29 settembre (ore 21) il violoncellista Alberto Casadei e i Solisti della Filarmonica Marchigiana saliranno sul palco del Teatro Galli per un programma incentrato sulla musica romantica. Si comincia con due intense pagine di Luigi Boccherini - il Quartetto in re maggiore op. 6 n. 1 e il Concerto per violoncello in si bemolle maggiore – per continuare il Quartetto per archi in mi bemolle maggiore composto da Felix Mendelssohn Bartholdy. A conclusione Introduction et Polonaise Brillante di Fryderyk Chopin, arrangiato per l’occasione dallo stesso Casadei, autore di Prayer, per violoncello e quintetto d’archi che completa la serata.

Alberto Casadei, figlio d’arte, è uno dei più emergenti violoncellisti italiani. Svolge una brillante attività solistica e si dedica alla composizione come ricerca di nuove possibilità d’espressione per il suo strumento. Come solista si è esibito in diverse prestigiose sale da concerto, tra le quali, Great Hall del Conservatorio di Mosca, Sala Cortot a Parigi, Royal Albert Hall a Londra. Parallelamente alla sua attività solistica, ha ricoperto il ruolo di primo violoncello all’Orchestra Filarmonica di Rotterdam, l’Orchestra Arena di Verona e l’Orchestra Mozart a Bologna sotto la direzione di Claudio Abbado.



Biglietteria Teatro Galli dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30 tel. 0541 793811 e-mail biglietteriateatro@comune.rimini.it. I posti in vendita online sono riferiti alla disponibilità della platea e del loggione. L'obbligo di distanziamento interpersonale infatti non consente la vendita online dei posti nei palchi. Per l'acquisto o la prenotazione di posti nei palchi è possibile telefonare o rivolgersi alla biglietteria del teatro Galli negli orari di apertura.