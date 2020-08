Imbarcazioni storiche e salute del mare: due appuntamenti per un'impresa ecologica

Arriva un weekend tutto dedicato al mare a Cattolica. Venerdì 21 agosto, ore 21:00, in Piazzetta Famiglia Majani il Museo della Regina organizza l'evento-conferenza "Proteggiamo il Mare: come e perché ridurre l'utilizzo della plastica monouso e la sua dispersione". Una serata per riflettere su temi di grande rilevanza e attualità con Enzo Favoino, Ricercatore della Scuola Agraria del Parco di Monza e Coordinatore Scientifico di Zero Waste Europe.

Sabato 22 agosto invece è tempo per il Raduno delle imbarcazioni storiche. Arrivo delle barche a Cattolica entro le ore 11.00. Alle 12.00 prende il via l’impresa ecologica degli econuotatori provenienti da tutta Italia, con a capo Enzo Favoino e la campionessa paraolimpica Cristina De Tullio, unstoppable woman, tra le 1000 donne che stanno cambiando l’Italia, insieme ai nuotatori della Polisportiva Garden Rimini, dei Master della Repubblica di San Marino e dei Sub Rimini Gian Neri. Non si tratta di una gara, ma una testimonianza ecologica, che l’associazione Basta Plastica in MARE insieme a Visit Romagna ed il Comune di Cattolica ha immaginato per divulgare il rispetto che, ora più che mai, dobbiamo tutti avere per il mare, nostro capitale naturale grande e non rinnovabile.

Gli spettatori potranno assistere dai moli di Cattolica e Gabicce Mare. La nuotata verrà effettuata fino alla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, quale testimonial della manifestazione “La Natura del Mare”. Le barche accompagneranno la nuotata per un breve tratto il loro percorso in direzione Gabicce, per poi fare rientro al porto per pranzo

Alle 15:00 la veleggiata partirà dalle acque antistanti il porto-canale di Cattolica in direzione San Bartolo raggiungendo gli eco nuotatori. Potranno salire a bordo un massimo di 15/20 ospiti nelle barche (verrà deciso sul posto). Le barche al terzo faranno ritorno al porto di Cattolica prima dell’arrivo dei nuotatori a Fiorenzuola e quindi non accompagneranno l’intero tragitto. L’arrivo a Fiorenzuola è previsto per le ore 16.00 circa. Dopo essersi rifocillati e risposati assisteranno al cleanup organizzato dagli operatori del Parco San Bartolo insieme ai volontari e gli ospiti abituali: sono loro che regolarmente ripuliscono dalla tanta plastica che arriva dal mare, quella spiaggia protetta, autentica e incontaminata.

Alle 18:00 si svolgerà la conclusione dell’evento con la seconda edizione di A MANI NUDE nella testimonianza corale di 100 gruppi ecologici di Cleanup Italia e Zero Waste Italy dalla spiaggia da Fiorenzuola e idealmente con le tante persone che dal basso agiscono per il corretto smaltimento dei dispositivi sanitari e la necessità pressante di ridurre l’utilizzo della plastica monouso. Infine al tramonto, il “saluto al sole” col maestro di yoga Maurizio Di Massimo.