“In arte Carrà” il Bellaria Film festival omaggia Raffaella Carrà

Il 25 settembre, ore 21.00, al cinema Teatro Astra la quarta giornata del 39° Bellaria Film Festival, omaggia Raffaella Carrà: con l’evento “In arte Carrà” dove Giorgio Comaschi, che con la Carrà ha condiviso lavoro e amicizia, e il direttore di QN Quotidiano Nazionale e Resto del Carlino Michele Brambilla ricorderanno, a pochi mesi dalla sua scomparsa, l’indimenticabile volto del piccolo schermo e personaggio inimitabile della storia del nostro Paese. I giornalisti ripercorreranno insieme, attraverso immagini, video e ricordi personali, la brillante carriera del “caschetto biondo” di Bologna, facendone riemergere il forte legame con la città di Bellaria-Igea Marina, tra i suoi luoghi d’infanzia più cari. A seguire, proiezione del film FF.SS. - Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? (1983) diretto da Enzo Arbore, che vede comparire Raffaella Carrà assieme ad altri personaggi famosi.



Dopo gli ultimi 4 documentari in concorso per la sezione Bei Doc, nel corso della giornata saranno proiettati i primi film in competizione per la sezione Bei Young Doc, dedicata ai giovani documentaristi under 30.