“In cammino con Dante”, Silvio Castiglioni recita la Divina Commedia lungo il percorso

Domenica 8 agosto a Verucchio si svolgerà “In cammino con Dante”. Un’escursione in compagnia dell’attore Silvio Castiglioni, che lungo il percorso reciterà alcuni brani della Divina Commedia: partenza alle 10 dal Convento del Cipresso di San Francesco, arrivo in Rocca dopo essere transitati per il Museo Civico archeologico e pranzo nella Sala Grande del castello prima di poter visitare liberamente i due contenitori culturali. In cammino con Dante è un progetto di Celesterosa, associazione culturale sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, e inserito nella sessione eventi speciali del Festival Gentile della Repubblica di San Marino che si svolgerà dal 6 all’8 agosto. L’attore, che aveva inaugurato il cartellone di iniziative per cui l’amministrazione ha creato anche un logo ad hoc con un doppio podcast sul Canto V e il Canto XXVII postato nel giorno del DanteDì sulla pagina Facebook dell’ente, reciterà lungo il cammino i passi più noti della Divina Commedia incentrando l’attenzione su quelli in cui sono ovviamente citati Verucchio e i Malatesta. L’appuntamento è alle 10 al Convento di Santa Croce a Villa Verucchio e prima della partenza verrà chiesta ai viandanti l'osservanza del silenzio per tutta la durata del cammino, di spegnere i cellulari e di evitare tutti i rumori non necessari. Dal Cipresso di San Francesco, si raggiungerà il Museo Archeologico (dove è prevista una sosta) e da lì verso le 12 circa si concluderà il percorso alla Rocca Malatestiana, nella cui Sala Grande sarà presente un punto ristoro per il pranzo. Quindi, si potranno visitare liberamente Rocca Malatestiana e Museo Archeologico. La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende oltre all’escursione anche il pranzo a cura di Tiee Cibo&Vino e la visita gratuita ai due contenitori culturali.

I biglietti sono acquistabili online al link https://bit.ly/3BpY6PY e sono consigliati abiti comodi (durante le soste ci si può sedere per terra), acqua e scarpe adatte Per maggiori informazioni: 0541 670280 o roccaverucchio@atlantide.net