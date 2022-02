In differita da Parigi sarà proiettato al Tiberio “Il Rosso e il Nero”

Domenica 6 marzo, alle ore 16, al cinema Tiberio di Rimini in sostituzione del previsto e cancellato (per gli attuali eventi) “Il lago dei cigni” da Mosca, è in programma una novità assoluta, in differita da Palais Garnier di Parigi: si tratta de Le Rouge et le Noir (Il Rosso e il Nero), tratto dal romanzo di Stendhal, su musiche di Jules Massenet con libretto e coreografie di Pierre Lacotte, sontuosa produzione andata in scena nel 2021. Negli anni Trenta dell’Ottocento, durante il periodo della Restaurazione, Julien Sorel, un irresistibile diciottenne, vive un’ascesa fulminea. Protetto dall’abate Chélan, ottiene accesso al mondo dell’aristocrazia e si ritrova al centro della lotta per il potere.

Le Rouge et le Noir è la storia di una vita tumultuosa in cui l’amore si rivela la più pericolosa delle passioni. Madame de Rènale e Mathilde de La Mole guidano il protagonista attraverso i colpi di scena e gli intrighi di un XIX secolo, in cui desiderio, polita religione fanno da sfondo a un brillante studio del personaggio. In sontuose scene e costumi create da Xavier Ronze, il coreografo Pierre Lacotte, che ha rielaborato “La Sylphide”, “Paquita” e “Coppelia” presenta una creazione completamente nuova, basata sull’omonimo romanzo di Stendhal, accompagnata da un’antologia musicale di Jules Massenet.

Biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it.



Programma completo su www.cinematiberio.it