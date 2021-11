In mostra “Genesi” di Maurizio Vitri

Nella galleria No Limits to Fly (via Bertola, 17 a Rimini) sarà in esposizione da domani, sabato 13 novembre, “Genesi”, la nuova opera di Maurizio Vitri. Già conosciuto ai visitatori della galleria per le sue originali mini-riproduzioni in cartoncino di auto, moto e biciclette, Vitri è passato dal piccolo formato alle grandi dimensioni. L’opera “Genesi” ha infatti un’altezza di oltre un metro e ottanta centimetri. L’esposizione sarà accompagnata da una serie di iniziative, dedicate al tema della Genesi. Il primo appuntamento è in programma martedì 16 novembre, alle ore 19, in galleria. Ospiti dell’incontro Maurizio Vitri e don Vittorio Metalli, parroco della chiesa di Sant’Agostino. La galleria è aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, chiusa domenica e lunedì. Ingresso libero nel rispetto delle norme anti-Covid.