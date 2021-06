In Romagna si balla con la novità dell’estate "RivieraDanza"

La novità dell’estate 2021 è RivieraDanza. Il nuovo evento che farà ballare tutta la Riviera romagnola, 12 comuni coinvolti, da Comacchio a Cattolica dal 1 luglio al 12 settembre. RivieraDanza è il cartellone di spettacoli, festival, appuntamenti, mostre, rassegne cinematografiche, workshops, dedicati al ballo, declinato in tutte le sue forme. Farà ballare, parlare di ballo, assistere alle evoluzioni delle stelle più ammirate, frequentare corsi di perfezionamento. In Romagna quest’estate sarà impossibile tenere i piedi fermi. L’obiettivo di questo nuovo format di proposta turistica è quello di promuovere la vacanza sportiva e di sano divertimento. Il cartellone di RivieraDanza sfodera molti altri superbi eventi internazionali. Fra i più attesi c’è Sport Dance, il più grande evento al mondo di danza sportiva con un format che unisce gare sportive, intrattenimento, convegni, formazione e aree commerciali. Sport Dance illuminerà la Fiera di Rimini dal 9 al 25 luglio e ospiterà anche i Campionati italiani di danza sportiva. Il 26 luglio alla Darsena di Rimini andrà in scena lo speciale galà “Danzano le stelle”. A fare gli onori di casa ci sarà Kleidi, già ballerino solista presso il Teatro Nazionale dell’Opera in Albania e popolarissimo in Italia. Il cast è stellare: Anbeta Toromani, ballerina iconica fra le più note in Italia insieme ad Alessandro Macario, i riminesi Arianna Maldini e Marco Dalia, che oggi ballano in tutto il mondo, Virna Toppi e Nicola Del Freo, i primi ballerini alla Teatro alla Scala, Alice Mariani e Julian Lacey, dalla Semper Oper di Dresda e altri. Dal 26 al 30 luglio al Teatro Galli si tiene il Concorso Internazionale Rudolf Nureyev con giovani danzatori provenienti dalle grandi Scuole e dai corpi di ballo da tutto il mondo.



A Riccione, invece, dal 26 al 29 luglio ci sarà Red Riccione Danza Estate, l’evento dedicato alla danza moderna, classica e contemporanea in compagnia dei migliori coreografi del panorama nazionale ed europeo. Altri sono delle primizie come, quasi negli stessi giorni, dal 28 al 30 luglio, e sempre a Riccione, la prima edizione del Mc Summer 2021 cioè la versione estiva del Mc Hip Hop Contest che solitamente si svolge a gennaio. Uno dei momenti più spettacolari del Mc Summer è il Crew Contest, la grande sfida, ma anche condivisione, per i ballerini provenienti da tutt’Italia. A Bellaria-Igea Marina dal 16 al 18 Luglio risuoneranno le note fascinose dello European Tango Cup & E Festival 2021 Metropolitani Tango Italia 2021.C’è spazio, anche, per il ballo latino e succede a Misano Adriatico (Rn) con Summer Latin Festival - Folk Romagnolo, 20 luglio – 1 agosto. Stage con i migliori insegnanti, Show fantastici, DJ set e animazione serale, Gara spettacolo e tanto altro. A Cattolica (Rn) il 3 Luglio si accende il Cattolica Summer Dance Festival, nella cornice dell'Arena della Regina di Cattolica con stage, esibizioni e workshop. Tutti gli eventi su https://www.rivieradanza.com