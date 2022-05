In scena a Saludecio lo spettacolo "Echi antichi nella voce di Madre terra" di Roberta Arduini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

??????? ?? ??????, ??? ??, nella ?????? ??? ?????????? a Saludecio, andrร in scena lโ€™emozionante spettacolo inedito โ€œ???? ??????? ????? ???? ?? ????? ?????โ€ di Roberta Arduini, in occasione del trentennale della processione per la salita al Cielo del Santo Amato Ronconi.ย