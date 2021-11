In scena al Galli passione efollia con Lucia di Lammermoor

Passione e follia in scena con Lucia di Lammermoor, capolavoro romantico di Gaetano Donizetti, presentato venerdì 5 novembre (ore 20) e in replica domenica 7 (ore 15) per la Stagione Lirica del Teatro Galli, in un allestimento carico di suggestione firmato dal regista Stefano Vizioli e affidato alla direzione di Alessandro D’Agostini. Protagonista del melodramma donizettiano il giovane e già acclamato soprano Gilda Fiume affiancata dal tenore Giorgio Berrugi nei panni dell’amato Edgardo. “La vicenda di Lucia - spiega il regista Stefano Vizioli - è la tragedia di una donna oppressa da un potere maschile che la perseguita, la soffoca e l’annienta per conseguire i propri scopi e i propri interessi, è l’eterna storia di una prevaricazione a danno dei deboli, dei miti e dei fragili di cuore.



Per informazioni: www.teatrogalli.it/it/eventonew/lucia-lammermoor