In scena l’Inedito di William Shakespeare, spettacolo di edutainment e improvvisazione

Sabato 11 dicembre 2021 alle ore 21:00 e domenica 12 dicembre 2021 alle 17:00, al Teatro Mulino di Amleto di Grotta Rossa (Rimini), andrà in scena “L’inedito di William Shakespeare”, spettacolo portato in scena dalla Compagnia dell’Inedito, prodotto da Mestieri del Palco e inserito nella rassegna “Odissee”. “L’inedito di William Shakespeare” è uno spettacolo di edutainment e improvvisazione teatrale che diverte e coinvolge un pubblico di tutte le età.??Nella prima parte dello spettacolo, gli attori, attraverso frammenti di scene, sketch brillanti e giochi teatrali, forniscono spunti di studio e riflessioni sul contesto storico, la vita e le opere di William Shakespeare, esponendo in maniera giocosa e tutt’altro che didascalica i temi trattati nei suoi testi, il linguaggio utilizzato, i personaggi rappresentati. Nella seconda parte sarà messa in scena una pièce shakespeariana inedita, per l’appunto, che attraverso l’arte dell’improvvisazione teatrale farà vivere al pubblico il colore e il sapore di un’opera teatrale ispirata all’immenso lavoro di William Shakespeare. Tutto lo spettacolo prevede un forte coinvolgimento degli spettatori e li rende parte attiva nella narrazione, attraverso l’intervento diretto e la richiesta di spunti e ispirazioni per la costruzione della messa in scena. L’Inedito di William Shakespeare è lo spettacolo di punta di Quinta di Copertina, un progetto di Edutainment Teatrale che applica le dinamiche del teatro alla didattica e alla formazione e che permette di trasmettere concetti e nozioni in maniera giocosa e divertente sia live, che attraverso un canale video dedicato. In scena: Deborah Fedrigucci, Claudia Gafà, Fabio Magnani e Renato Preziuso. Consulenza registica: Stefano De Luca?