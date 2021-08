"in solitaria" la nuova e inedita creazione di Claudio Gasparotto in duetto con Fabio Mina alla Corte degli Agostiniani

Lunedì 9 agosto alle ore 21.30, all'interno della programmazione estiva “Arene sotto le stelle” del Comune di Rimini, andrà in scena nella suggestiva cornice della Corte degli Agostiniani di Rimini Centro “In solitaria”, la nuova e inedita creazione di Claudio Gasparotto in duetto con Fabio Mina. Un evento da non perdere per il background dei due artisti, per la tematica del lavoro - che fa riflettere sulla non dualità di vita e ambiente, sulla spiritualità, sulla considerazione dell’altro - e infine per la singolare eccezionalità di questa occasione. Il duo nasce intorno a una idea musicale di Fabio Mina, una dedica al leopardo delle nevi, creatura misteriosa che conduce una vita estremamente riservata tra gli altopiani e le vallate dell’Asia Centrale e la cui sopravvivenza è minacciata dall’uomo moderno: sa di non essere unico, per questo lascia dei messaggi subliminali lungo i sentieri che percorre, sentieri che altri condivideranno, tracciati chissà quanto tempo prima dai suoi antenati. Una immagine di intima solitudine e di spazi incontaminati, ma al tempo stesso di consapevolezza dell’altro.

Claudio Gasparotto danza questa condizione di distacco, trasformandola in tensione all’intercettazione della vita, con la consapevolezza di condividere un sentimento che appartiene a tutti gli esseri viventi. Esiste un legame spirituale nella rete della natura, nella relazione tra l’umanità e il suo ambiente. Se accogliamo il principio che questo esiste a causa di quello, allora riusciremo a nutrire una nuova utopia della felicità e a condividere con gli altri la sfida di sostenere il segreto della vita. Biglietti euro 10,00