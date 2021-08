Inaugura "Catalizzatore" la mostra di Pegah Pasyar & Marco Baldassari

Sabato 7 agosto alle 18, alla Galleria Zamagni inaugura “Catalizzatore” una singolare mostra di una coppia di artisti, Pegah Pasyar & Marco Baldassari, che hanno lavorato su di un progetto che unisce tecniche e forme artistiche tra loro lontane. Catalizzatore come forma di fusione accelerata di un processo creativo. Tra fotografia e pittura, realtà e finzione, contemporaneità e storia. La mostra vede l’esposizione di 18 opere presentate in cornici d’epoca, che dettano i formati e formano un unicum. Per l’occasione sono esposte anche 18 fotografie in formato integrale realizzate per la base delle opere. La mostra è accompagnata dal prezioso catalogo di NFC edizioni, con presentazione di Flaminio Gualdoni. È inoltre stata realizzata una versione in 80 copie numerate con un disegno di Pasyar ed una fotografia originale di Baldassari. Come scrive Flaminio Gualdoni nella presentazione al catalogo edito da NFCedizioni, Baldassari decifra sotto “le gramigne fiorenti e le piccole selve profumate” di Shelley forme che sono state, nel loro tempo migliore, intenzioni d’un estetico possibile. Pasyar vi immette la contraddizione dolce, e la deriva fantasticante, d’un istinto che non vi legge il “memento mori” ma la vitalità brulicante sottopelle, l’energia che fa crescere schegge auree e meravigliose germinanti in questi straniatissimi scenari…Il lavoro di pittura miniata di Pasyar, sulle fotografie di Baldassari, crea un nuovo mondo, estetica di una resurrezione delle forme abbandonate. L’utilizzo di materiali recuperati sul luogo delle fotografie, si fonde con preziosi elementi di pittura. La mostra sarà esposta dal 7 agosto al 4 settembre 2021. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Ingresso libero per tutto il tempo. Contingentato nell’interesse di tutti: nell'area esterna della Galleria Zamagni verrà servito un piccolo rinfresco, in ottemperanza alle normative vigenti, in questo modo l'attesa per l'ingresso sarà comunque un bel momento di condivisione.



