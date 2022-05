Inaugura la casa-museo di Don Cavoli in occasione del 50esimo anniversario della morte

Dal 27 al 29 maggio in occasione dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario della morte di Don Anotnio Cavoli verrà inaugurata la casa-museo in via Montalbano in cui ha vissuto in adolescenza e donata all’ordine dagli eredi di Cavoli. L’iniziativa è realizzata congiuntamente dalle Suore della Carita di Gesù, eredi di Don Cavoli, Parrocchia di San Pietro e Unità Pastorale Gesù Risorto con la partecipazione del Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi e dell’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano. Venerdì 27 maggio alle ore 21.00 nella Sala del Consiglio, Don Gabriele Gozzi, vice direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose proporrà una conferenza per conoscere meglio la figura di Don Antonio Cavoli. Sabato 28 alle ore 16.30, alla presenza del Vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, verrà presentata ed inaugurata la Casa Museo (via Montalbano n. 933). Domenica 29 alle ore 11.15 verrà infine proposta una Messa solenne in memoria di Don Antonio Cavoli nella Chiesa di San Pietro.