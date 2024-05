In occasione della Biennale Disegno Rimini Circuito Open Mercoledì 5 giugno, alle ore 18.00 in Viale dei Ciliegi 17 inaugura la mostra d’illustrazione di Marianna Balducci "L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE OMBRA - Rotte foto-illustrate per piccoli e grandi viaggiatori"

Tratte dal libro L’arcipelago delle isoleombra scritto da Andrea M. Alesci (Sabir Editore), le tavole foto-illustrate di Marianna Balducci, vi accompagneranno lungo un viaggio in cui un solo oggetto può dare inizio a coraggiose esplorazioni, per ricordarvi che le storie galleggiano sempre su un mondo sommerso pieno di possibilità.

dal 5 giugno al 27 luglio

in Viale dei Ciliegi 17, Libreria dei Ragazzi

via Bertola, 53 Rimini

negli orari di apertura negozio

Eventi legati alla mostra:

mercoledì 5 giugno ore 18.00 Inaugurazione e firma copie con Marianna Balducci, illustratrice

mercoledì 24 luglio ore 18.00 Lettura e laboratorio con Andrea M. Alesci, autore dei testi e Marianna Balducci, illustratrice (posti limitati info e prenotazioni allo 0541/25357)