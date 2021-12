Sabato 11 dicembre, ore 17, inaugura Mare, il laboratorio gastronomico ideato da Maurizio Pritelli e chef Stefano Ciotti. Un luogo dedicato al gusto, allo stile, alla nostra storia, nel cuore di Cattolica. Il taglio del nastro sarà da parte della sindaca di Cattolica Franca Foronchi e del vice- sindaco e assessore al turismo e alle attività economiche Alessandro Belluzzi, a cui seguirà il dj-set di Club Paradiso e Dj Cobra. A questa iniziativa si aggiunge il concerto del trio d’archi BanEnsemble in programma per la sera della Vigilia.

Mare si trova nel cuore di Cattolica. Il locale esprime una nuova forma di collaborazione tra Gruppo Pritelli e una realtà pregiata della ristorazione, una partnership inedita e sperimentale nata per realizzare un progetto gastronomico originale, un locale poliedrico che racchiude in sé più proposte che ruotano attorno alla cucina d’autore.

È lo chef stellato Stefano Ciotti la firma di Mare, un locale che si inserisce con una scelta estetica molto precisa nella struttura che ospita Acquasalata, Kidz e Le residenze, un luogo che dalla colazione all’aperitivo si fa interprete della creatività, della tecnica e della qualità per proporre pasticceria artigianale e lievitati, menù per il brunch, aperitivi gourmet e eventi speciali a tema food.

Negli ambienti progettati dallo studio d’architettura Storage Milano, in cui dominano il bianco, sedute di design e linee essenziali, a partire dal prossimo week-end, gli ospiti potranno scegliere di fermarsi durante i diversi momenti del giorno o trascorrere la serata accompagnati dalla drink list di Oscar Quagliarini, uno dei bartender più talentuosi d’Italia e d’Europa.

Mare vuol essere infatti un contenitore dove si incontrano le eccellenze italiane, fatte di ingredienti selezionati e prodotti esclusivi: tra questi, durante le festività natalizie, si potranno trovare, in quattro varianti, i panettoni di “Re” Renato Bosco, il Maestro della panificazione e dell’arte della lievitazione.