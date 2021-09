Prezzo non disponibile

Sabato 25 settembre all’Ala Nuova del Museo della Città inaugura “Photobuster. La Rimini che c'è ma non si vede (ancora)”, la mostra del collettivo Cesura in collaborazione con l’associazione Sarà. Photobuster è un progetto collettivo di ricerca sul territorio urbano ideato da Cesura, in cui il gruppo selezionato di fotografi lavora a una serie di progetti fotografici individuali che concorrono a sviluppare un racconto corale del luogo attraverso il loro sguardo. Il 10 settembre scorso quattro fotografi di Cesura (Chiara Fossati, Giorgio Salimeni, Marco P. Valli e Alex Zoboli), affiancati da cinque fotografi locali (Martina Censi, Alex Garelli, Christian Nosel, Federico Tabanelli e Marco Trinchillo) selezionati dal collettivo tramite una open call, hanno iniziato a lavorare su Rimini e la sua provincia con la collaborazione dell’associazione Sarà., il cui intento era quello di aprire le porte della città ad un progetto fotografico autoriale e innovativo. I lavori individuali prodotti dai 9 fotografi sono diventati parte di una mostra collettiva (Photobuster Rimini) che sarà inaugurata domani, sabato 25 settembre dalle ore 18.00, presso Ala Nuova del Museo della Città di Rimini e che resterà aperta fino al 25 ottobre. Photobuster Rimini è realizzato da Cesura con la collaborazione dell'Associazione Sarà. ed il sostegno di Laboratorio Aperto Rimini Tiberio e Comune di Rimini. La mostra è inserita all'interno della rassegna "Rimini Foto d'Autunno".