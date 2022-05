Inaugura “Takes Over, Italo Disco”, l’evento dedicato agli anni ‘80

Venerdì 13 maggio 2022 all’Altromondo Studios di Rimini si inaugura “Takes Over, Italo Disco” l’evento internazionale, organizzato da Cruisin’, dedicato agli anni ’80 con i grandi protagonisti dell’ItaloDisco. Dalle ore 22.00, nella discoteca romagnola più famosa al mondo, va in scena una straordinaria non stop con i famosi dj e gli artisti che hanno reso indimenticabili gli anni ’80. Salgono in console i djs; Devil Dee, Rudy Corradi, Roberto Turatti, Claudio Casalini, Bertin Gustav Bon (Olanda), Sergi Elias (Spagna) per far ballare tutti con i più coinvolgenti successi musicali mentre gli interpreti più apprezzati del decennio si esibiscono dal vivo sulle basi. Protagonisti della serata: Brian Ice, cantante, compositore e attore che con “Talking to the night” è entrato nelle classifiche di vari paesi d’Europa e con brani come "Tokyo", "Over again" e "Dreams" estende il suo successo fino al Giappone; Fred Ventura, musicista, vocalist, producer, un artista completo tra i primi a intuire l’evoluzione di un movimento e soprattutto a progettarne il futuro: Johnson Righeira, che con “Vamos a La Playa” ha raggiunto la cifra record di tre milioni di copie vendute bissano il successo con “No Tengo Dinero”; P.Lyon, musicista, cantante e produttore discografico il cui singolo “Happy Children” è una delle pietre miliari dell'Italo disco; Ryan Paris che nel 1983 con la canzone “Dolce vita”, ha conquistato la vetta delle classifiche di tutto il mondo, conquistando due apparizioni nella mitica trasmissione “Top of the Pops”, Linda Jo Rizzo nata e cresciuta a New York City ha portato la sua carriera di cantante in Germania nei primi anni '80 in tour con il suo primo gruppo femminile "The Flirts". E ancora ospiti della serata Romano Bais, Ken Laszlo, Klapto, Martinelli, Max Him, Scotch e The Creatures la cui storia ha inizio nei primi anni del decennio 80, come progetto musicale della discoteca riminese l'Altromondo Studios.

Takes Over prosegue sabato 14 maggio e domenica 15 maggio in Piazzale Ceccarini e al Palazzo dei Congressi a Riccione con un ampio programma di iniziative volte a far rivivere ogni aspetto culturale e artistico dei mitici anni ’80.

Entrambi i giorni in piazzale Ceccarini mostra mercato del disco in vinile e al piano terra del Palazzo del Turismo è allestita la mostra Musica Dipinta di Silvano Bottari (ingresso libero). Sabato 14 maggio alle ore 18.00, sempre ad ingresso libero, al Palazzo del Turismo presentazione del libro di Roberto Turatti “50 anni di musica e sentimenti”: il racconto degli aspetti artistici principali che hanno segnato indelebilmente la sua vita musicale e non, le discoteche e i grandi successi Italo Disco anni ’80 con in evidenza il progetto Den Harrow.

Sabato 14 maggio dalle ore 21.30 si torna a ballare e a cantare in Piazzale Ceccarini con il concerto “Artisti Italo Disco per la Pace”. Protagonisti della serata tanti interpreti dell’ItaloDisco: Deblanc, George Aaron, ItaloConnection, Ken Laszlo, Linda Jo Rizzo, Martinelli, Max Him, Lyon, Romano Bais, Ryan Paris, Scotch, Johnson Righeira e la band Evolution 80, fondata da Michele Siviero, che oltre ad avere un repertorio anni 80 vede la partecipazione della Croce Rossa - Comitato di Riccione impegnata nella raccolta fondi a sostegno dei bambini dell’Ucraina rimasti orfani a causa della guerra. Nel corso della serata sarà decretato anche il vincitore della prima edizione del Dj Contest Italo Disco e saranno assegnati i premi Radio Bruno e Gli Anni 80’. L’evento si conclude domenica 15 maggio all’Opèra Beach Club (passeggiata Johann Wolfgang Von Goethe 46, 47838 Riccione) dalle ore 18.00 alle ore 22.00 con un’apericena musicale: ospiti Johnson Righeira – Ryan Paris – Wish Key & Elei e gli Evolution 80. Tutte le info e biglietti su www. takesover.it L’evento è patrocinato dal Comune di Riccione e da Federalberghi Riccione, organizzato con la collaborazione del consorzio Costa Hotels e del Consorzio d’Area Viale Ceccarini Riccione.