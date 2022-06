Inaugura Viserba Vintage con deejay, mercatini, balli, auto e moto d'epoca

Giovedì 23 giugno sul lungomare e in piazza inaugura Viserba Vintage. Per 4 giovedì (23,30 giugno e 7,14 luglio) sul lungomare G. Dati e in Piazza Pascoli a Viserba suoneranno due Deejays Vintage che animeranno le serate con musiche e balli dagli anni '20 agli anni '50: Swing, Lindy Hop, Balboa, Blues, Jazz, Rhytm n Blues, Boogie Woogie, Rock n Roll, Rockabilly, Surf. E per chiudere country americano con i Wild Angeld Rimini & Romagna e scuole di ballo. Inoltre gli amanti dei mercatini potranno girare tra bancarelle vintage, artigianato, antiquariato e Street Food. Parcheggi riservati in ZTL ai mezzi d'Epoca in esposizione. Auto/Moto Italiane, Europee, Americane. Previa comunicazione su Watsapp al: 329.6185153. Christian Taro. Ingresso Libero. Gradito abito a tema.