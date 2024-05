Inaugurata l’ottava Wein Tour Cattolica: attesa per Mirko Casadei e Romagna Mia

Inaugurata ieri l’ottava edizione del Wein Tour Cattolica - “Romagna mia… un canto diVino lungo 70 anni” dalla sindaca Franca Foronchi, dal vice, Alessandro Belluzzi e dagli organizzatori del comitato Cuore di Cattolica. Attesa per domani per il talk show con protagonista Mirko Casadei dedicato all’inno del buon umore e dell'accoglienza. La canzone “Romagna mia” scritta da Secondo Casadei ha ottenuto l’immediato successo nel 1954. Sono passati 70 anni da allora ed è divenuta a pieno titolo la canzone simbolo del liscio, l’inno dei romagnoli per antonomasia, ed ancora oggi è una delle canzoni italiane più ballate e cantate nel mondo.

Sul palco dell’Arena del Wein Tour, al centro di viale Bovio dalle 18, ci sarà Casadei accompagnato da Stefano Giugliarelli (voce e chitarra) e Marco Lazzarini (sax e clarinetto), e ancora Andrea Barbi, conduttore e autore televisivo che presenterà il talk show, e il cantautore emiliano Marco Ligabue, fratello di Luciano, ambasciatori ufficiali dei prodotti DOP e IGP dell’Emilia-Romagna. A raccontare i vini di Romagna sarà il critico enologo Luca Gardini. Sarà un momento di allegria e di condivisione, si parlerà di musica e si canterà con i musicisti dell'Orchestra Casadei. Il pubblico sarà trasportato nel racconto del meraviglioso territorio dell’Emilia Romagna. Sarà il momento e il luogo giusto per il brindisi ufficiale di Romagna Mia, in mezzo a tutte le cantine vinicole dell’Emilia Romagna.

Quest’anno sono 63 i produttori con le loro migliori etichette che partecipano all’evento dedicato alle eccellenze vitivinicole e al buon cibo della regione. Il Wein Tour quest’anno inoltre coinvolge l’associazione Chef to chef-Emiliaromagnacuochi per valorizzare la cultura enogastronomica dell’Emilia Romagna. Nelle osterie di viale Bovio gli chef, Omar Casali e Giuseppe Gasperoni, prepareranno piatti tipici rivisitati a base di prodotti a km 0, da accompagnare alle degustazioni di vini delle migliori cantine regionali.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Al costo di 18 euro è possibile acquistare il kit di degustazione che comprende una sacca con calice e 6 ticket di degustazione vini.

Le cantine del Wein Tour 2024

Rebola: Case Mori, Le Rocche Malatestiane, Podere Vecciano, Tenuta Santini, Agricola I Muretti, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Enio Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino, Cà Perdicchi, Cantina Pastocchi, Podere Dell'Angelo, San Rocco, San Valentino, Tenuta Santa Lucia

Vignaioli di Bertinoro: Giovanna Madonia; Maria Galassi Az.Agr. Biologica; Tenuta La Viola; Tenuta Villa Trentola - cantine e vigneti; Celli Az. Agr. Biologica Bertinoro; Tenuta de Stefenelli

Terre di Predappio: Poderi Dal Nespoli; La Collina Del Tesoro; Vini De Mastro; Fattoria Nicolucci; Tenuta Piccolo Brunelli Zanetti Protonotari Campi; Le Caminate; Condè; Chiara Condello; Tenuta Pandolfa; Noelia Ricci; Sabbatani; Cantina Sociale Forlì Predappio; Drei Donà - Tenuta; La Palazza; Stefano Berti

Enoarkè: Drei Donà; Fattoria Zerbina; Tre Monti

Sadivino - Cantine Leonardo; Fattoria Nicolucci Di Nicolucci Alessandro; Cantina Gallegati - Cantina Vespignano; Agricola Terrabusi Srl; Fondo San Giuseppe; Tenute Bacana - Tenute Tozzi; Tenuta Casali; Poderi Dal Nespoli; I Sabbioni Soc. Agricola ss; Tenuta Biodinamica Mara; Bolé - Cantina Braschi - Tenuta Masselina; Nero Del Bufalo; Az. Agricola Pecci; San Valentino Azienda Agricola Bio; Cantina Franco Galli; Enio Ottaviani Vini e Vigneti; Cantina della Volta; Francesco Bellei & C.; Cantine Riunite & Civ S.c.agr.; Lodi Corazza; Cantina Ventiventi; Luretta - Castello di Momeliano.