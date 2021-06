Inaugura il Museo T Mub a Morciano

Sabato 19 Giugno 2021, alle ore 11.00 si terrà l’Inaugurazione del Museo TMUB (Temporary Museum Umberto Boccioni) a Morciano di Romagna (RN), in via Pascoli 15.

Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, la Fondazione Umberto Boccioni ha attivato le necessarie misure di sicurezza. L’ingresso e la visita saranno consentite solamente ai Membri della Fondazione Boccioni e agli invitati con prenotazione confermata. Il TMUB è il primo ed unico museo al mondo dedicato integralmente a Umberto Boccioni. L’apertura di questo museo avviene dopo 105 anni dalla morte di Boccioni... tanti ci hanno pensato ma nessuno l’ha mai realizzato, e ora è finalmente realtà. Esso rappresenta la pietra miliare di un progetto più ampio, volto alla valorizzazione dell’artista poliedrico che fu pittore d’avanguardia, scultore rivoluzionario, performer, inoltre co-fondatore, maggiore esponente artistico e massimo teorico del Futurismo. Non solo Boccioni e i futuristi esercitarono un’influenza epocale sulle correnti artistiche internazionali del Novecento, ma l’eco delle loro invenzioni si riverbera più che mai nell’arte contemporanea. Il TMUB ha allestito 16 pareti dedicate alla vita e alle opere del celebre artista; vengono raccontate le sue vicende umane, le sue vicissitudini amorose, la sua produzione (compresi i numerosi scritti), durante e dopo la sua breve vita. È stata ricostruita la composizione della sua ampia famiglia, stabilitasi a Morciano di Romagna già dalla fine del 1700, focalizzandola sulle sue origini romagnole e morcianesi. Questo non è e non deve sembrare campanilismo, ma risponde alla necessità di ristabilire la verità storica sulle origini dell’artista, nato del tutto casualmente a Reggio Calabria. Oltre ad alcuni documenti originali, è esposta “Donna che cuce”, opera di Boccioni del 1905, per gentile concessione della Banca Popolare Valconca. All’interno dello spazio espositivo sono esposte alcune opere dedicate a Boccioni: sono state donate ad attestare l’attualità dell’artista e allo scopo di raccogliere fondi destinati alla realizzazione del progetto. Il Museo viene inaugurato in una sede temporanea e per mostre temporanee, in attesa che venga trovata una sede museale permanente nella casa natale dei genitori dell’artista, di proprietà del Comune di Morciano di Romagna. Fin da ora la Fondazione Umberto Boccioni si candida alla gestione della Casa-Museo Umberto Boccioni, al fine di creare una interazione e una sinergia costruttiva con lo stesso Museo TMUB. Per domenica 20 Giugno è possibile prenotare una visita guidata per assaporare arte, Boccioni e Romagna. Partenza alle 17.30 da Piazza Boccioni, sei tappe nel Comune di Morciano e degustazione. Per informazioni e prenotazioni del Tour Boccioni, pernottamenti: Agenzia di viaggi “La galleria del viaggiatore” di Orietta Binotti, cell: 3459825417, email: info@lagalleriadelviaggiatore.it È necessaria la conferma di partecipazione all’inaugurazione del TMUB, inviando una mail di prenotazione a: fub@fondazioneumbertoboccioni.it. Per ulteriori informazioni: Fondazione Umberto Boccioni: www.fondazioneboccioni.org











