Si torna a ballare nel club più famoso d’Italia, per un’estate tra eleganza e divertimento

Eleganza, stile, avanguardia: elementi che definiscono un club e che lo distinguono da tutti gli altri locali. Tratti distintivi che si addicono alla perfezione alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023 inaugura la sua nuova stagione estiva all’insegna della club couture. Come nell’alta moda, meglio dell’alta moda, il locale estivo per antonomasia è pronto per una nuova stagione.

Due autentiche serate di gala club couture inaugurano l’estate 2023 della Villa delle Rose. Cena e dopocena che si traducono in autentici show a sorpresa, con la musica di Hugel, Samuele Sartini e Tanja Monies (venerdì 12 maggio) e Kölsch, The Cube Guys, Mappa e Tanja Monies (sabato 13 maggio).

Questa estate la programmazione della Villa delle Rose prevede Clorophilla, il format creato e diretto da Tanja Monies (venerdì), Club Couture (sabato), Vida Loca (ogni domenica dal 25 giugno, con un’anteprima giovedì 1°) e Vita (ogni martedì dall’11 luglio al 22 agosto).